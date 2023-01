Por Wesley Silas

Ao questionar sobre o assunto uma liderança política municipal defendeu que houveram investimentos como a construção da UPA-24H, Hospital Geral de Gurupi (encontra-se com obras paralisadas), Campus I da Unirg e agora a marginal Mutuca.

No entanto as necessidades vão além, somando a falta de Praças em diversos setores, limpeza urbana adequada, manutenção da pavimentação asfáltica que são serviços essenciais para uma localidade onde habita moradores de todas as classes sociais, em especial as crianças, jovens e idosos carentes que pouco têm oportunidade de desprezar de áreas públicas com segurança e oportunidades de sair do sedentarismo e ociosidade, como os casos das crianças e jovens de setores como o João Lisboa da Cruz.

Um dos exemplos que deve continuar ampliando na região Oeste é a Estação da Cidadania. Uma obra de emenda do senador Eduardo Gomes avaliada em R$ 12 milhões para construção de um ginásio de esportes, quadra de tênis, quadras de futebol de areia, basquete, campo de futebol society com grama sintético, pista de skate, primeiro Bike Stop do município, pista para caminhada, ciclovia e a construção da sede definitiva do CRA, Alice Barbosa da Cruz, Palácio da Cidadania (obra com salas de treinamento para formação profissional de jovens e ressocialização de menores infratores e convivência social, videoteca e brinquedoteca) e o primeiro playground sensorial do Tocantins – parquinho onde pais com filhos cadeirantes, com deficiência visual e auditiva poderem utilizar.

Do lado político, vale lembrar que é nesta região que mora, aproximadamente, 40% dos eleitores de Gurupi, número que pode definir uma eleição para prefeito e vereador, mas mesmo assim continua, em parte, sendo esquecida, como disse o morador aposentado João Cabral, que fez uma praça que estava abandonada com recursos próprios. “Teve uma eleição que uma candidata a Vereadora prometeu fazer a praça e chegou a despejar um monte de terra e depois eu tive que contratar um trator para espalhar”, disse.