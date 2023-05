Por Redação

Na tarde desta segunda-feira (15/05), representando a Rede Ulbra, o reitor da Ulbra Palmas, Marcello Müller se reuniu com o presidente da Fundação de Saúde Pública de Palmas (Fesp), Daniel Borini Zemuner e a secretária executiva da Secretaria Municipal da Saúde, Anna Crystina Mota Brito Bezerra e outros representantes se reuniram para discutir sobre a implantação do curso de Medicina e seu impacto na rede de saúde do município.

O presidente da Fesp, Daniel Borini Zemuner, considera que a parceria entre a Rede Ulbra e o município traz benefícios para o setor de saúde e população:

“A gente precisa dessa parceria para poder ter um crescimento sustentável da nossa rede. E essa troca entre a instituição de ensino e poder público é importante para o desenvolvimento dessa rede, para formação dos profissionais que a gente necessita. Então acho que tem tudo a ver nesse crescimento sempre pensando no que é melhor para a nossa população.” — declarou.

Segundo o presidente é importante que implantação de um curso da saúde seja discutida desde o início para que o poder público se prepare para receber esses alunos no sistema de saúde: “A rede acaba tendo que, desde a instituição de ensino tendo que absorver esses alunos, é um papel do SUS a formação de recursos humanos, mas também o atendimento à população. Então, como a gente concilia essas duas vertentes, formação e atendimento? Então isso tem que ser discutido desde o início porque esses alunos estarão na nossa rede e eles vão precisar de espaço nela para que possam aprimorar suas técnicas e seus estudos. Por isso precisamos que essa rede cresça para que de fato a gente consiga absorver esses alunos.” Daniel Borini Zemuner — presidente da Fesp.

Sobre a implementação do curso de Medicina e a integração dos acadêmicos no serviço de saúde do município, a secretária executiva da Semus, Anna Crystina Mota Brito Bezerra, vê com um olhar positivo: “A Ulbra já é uma instituição consolidada aqui no estado, que tem formação em vários cursos da área da saúde e agora são mais acadêmicos que vão ajudar nesse cuidado da população. Então a gente vê com uma perspectiva bem otimista no sentido de fortalecer o conhecimento sobre a rede, sobre o município e, sobretudo, a integração”.

Marcelo Müller, reitor da Ulbra Palmas, considera de suma importância demonstrar o respeito e a preocupação com a saúde do município se reunindo com o poder público para discutir a implantação do curso:

“Foi uma oportunidade que tivemos, junto ao poder público, de sermos recebidos junto ao município para comunicar a implantação do curso de Medicina por parte da Rede Ulbra e, dessa forma, demonstrar o quanto a Ulbra Palmas se preocupa com o município de Palmas, com o atendimento às demandas da saúde. Além disso, essa é a realização de um sonho, o sonho de trazer o curso de Medicina para a cidade de Palmas.” – concluiu.

Em Palmas, a Rede Ulbra abriu 160 vagas para o curso de Medicina. As aulas começam no próximo dia 22 de maio.