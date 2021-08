Faleceu nesta quinta-feira, 05, em São Paulo (SP), a professora Juscéia Aparecida Veiga Garbelini, que conduziu a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Palmas entre os anos de 2018 e início de 2019, quando pediu afastamento para tratar de um câncer. Sucessora de Juscéia na Semed, a secretária Cleizenir dos Santos afirma que ela tinha orgulho em ser educadora, e seu legado pela educação palmense permanecerá.

“A professora Juscéia Garbelini foi uma referência para todos nós, profissionais da Educação. Deixou uma grande contribuição para a Semed, e seu exemplo continua sendo colocado em prática nas nossas escolas. Uma contribuição inegável pela qualidade do nosso ensino.”

“Ela lutou como uma guerreira, nunca se entregou. Durante todo esse tempo pude acompanhar cada passo de esperança que dava. Hoje sinto a dor de perder minha amiga. Foi um prazer ter sido sua assessora”, afirma a servidora da Educação Lígia Póvoa, que conviveu com Juscéia enquanto secretária e acompanhou sua luta contra a doença.

Atuação acadêmica e profissional

Juscéia Garbelini era doutora em Linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Mestre em Letras pela UNESP. Professora adjunto IV da Universidade Federal do Tocantins (UFT) (aposentada). Atuou como docente no Curso de Letras do Câmpus de Porto Nacional e, na gestão, como: diretora de Programas Especiais em Educação, na Pró-Reitora de Ensino (Prograd); diretora eleita do Câmpus da UFT de Porto Nacional e Pró-Reitora de Assuntos Estudantis (Proest). Pesquisadora com enfoque em: Análise do Discurso, Atos de Linguagem, Identidades Comunicacionais, Margens de Manobra e Racionalidade do Sujeito em ações/produções discursivas e linguageiras.

—