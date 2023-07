Share on Twitter

Com anos de experiência, a comunidade tem se dedicado a salvar vidas por meio de atendimento aos que a procuram voluntariamente. Essa abordagem baseada na vontade do indivíduo é fundamental para o sucesso da recuperação, pois demonstra um compromisso pessoal com a mudança.

A dependência química e o alcoolismo são transtornos complexos que afetam não apenas o indivíduo, mas também seu ambiente social, emocional e físico. Essas condições podem levar a consequências graves, como a destruição de relacionamentos, perda de emprego, problemas financeiros e até mesmo problemas legais. Além disso, o uso contínuo de substâncias pode ter um impacto negativo na saúde física e mental do dependente.

O Instituto entende a gravidade desses problemas e busca oferecer um ambiente seguro e acolhedor para aqueles que desejam se livrar da dependência química e do alcoolismo e assim se afastar das influências negativas do mundo exterior e se concentrar em sua recuperação.

Durante o período de acolhimento, os participantes têm acesso a uma variedade de recursos terapêuticos e de apoio. Isso inclui terapias individuais e em grupo, aconselhamento psicológico, atividades de recreação, educação sobre dependência química, habilidades para a vida e suporte espiritual. A comunidade se esforça para fornecer um ambiente de suporte onde cada pessoa possa abordar suas questões pessoais e aprender a lidar com os desafios da vida sem o uso de substâncias.

A recuperação é possível, e o Instituto Terapêutico Comunitário Leão de Judá tem testemunhado histórias de sucesso ao longo dos seus 15 anos salvando vidas e famílias. Por meio do apoio mútuo entre os participantes, do compromisso com o tratamento e da dedicação dos profissionais envolvidos, muitos têm conseguido superar a dependência química e o alcoolismo, reconstruindo suas vidas e restabelecendo seus laços familiares e sociais.