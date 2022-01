Na manhã desta quarta-feira, 12, após a reabertura do Centro de Triagem de Covid-19 em Gurupi, a prefeita Josi Nunes, acompanhada do secretário municipal de Saúde, Vânio Rodrigues, visitou as instalações e reforçou para a comunidade que a gestão municipal está atenta ao cenário epidemiológico e que novas medidas podem ser adotadas para aprimorar o atendimento.

A reabertura do Centro de Triagem de Covid-19 visa reforçar o atendimento à população, desafogando a alta demanda de atendimentos na UPA- Unidade de Pronto Atendimento, provocada por sintomas gripais na população desde o final do mês de dezembro. A ação proporciona maior fluidez e agilidade no atendimento, evitando aglomerações e grandes filas de espera.

A Prefeita Josi Nunes visitou a estrutura e as equipes que irão atuar na unidade, acompanhando o andamento dos atendimentos. A gestora reforçou que, se o número de casos positivos continuarem aumentando, novas unidades serão disponibilizadas para descentralizar o atendimento.

“Reabrimos este espaço para receber as pessoas com sintomas de Gripe, Covid-19 ou Dengue. Estamos atentos e monitorando o cenário local, se necessário, abriremos outros espaços como Unidades Básicas de Saúde ‘sentinelas’ exclusivas para este mesmo atendimento, dentre outras alternativas para atendermos com qualidade nossa comunidade”, disse a Prefeita, que informou ainda sobre a compra emergencial de testes rápidos com detecção dupla de Covid-19 e Influenza A e B, que estarão disponíveis nos próximos dias.

O secretário municipal de Saúde, Vânio Rodrigues, reforçou que a estrutura do Centro de Triagem conta com equipe de técnicos de enfermagem, enfermeiros e dois médicos por turno. “Com essa medida, traremos mais resolutividade e agilidade no tempo de assistência ao cidadão, por isso temos aqui duas salas com dois médicos no período matutino e dois no vespertino”, disse o secretário, orientando ainda que os pacientes com sintomas leves e moderados de síndromes gripais devem procurar o Centro de Triagem e em casos mais graves procurem a UPA.

O Centro de Triagem para Covid-19 fica na Rua 05, esquina com Avenida Alagoas, ao lado da Policlínica, no Centro de Gurupi. Os atendimentos acontecem de segunda à sexta-feira, das 07h às 18h, de forma ininterrupta.