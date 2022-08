por Helina Oliveira

O canal é uma concessão de rádio Educativa e irá priorizar conteúdos informativos regionais com a participação de profissionais da própria UnirG, em parceria com outras Instituições de ensino de Gurupi.

Para a reitora da UnirG, Drª Sara Falcão, a rádio é um ganho muito grande para a Universidade, pois vai dar mais oportunidade para divulgar as produções internas da UnirG bem como criar um ambiente favorável para ajudar no crescimento regional por meio de veiculação de notícias e pautas de interesse geral.

O presidente da Fundação UnirG, Thiago Miranda, afirma que a rádio UnirG servirá também como campo de estágio para os comunicadores, que irão produzir conteúdo e entretenimento de qualidade para a população da região. “Será um canal aberto para a interação de todos, e esse será um diferencial importante da nossa Rádio”, disse.

A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, disse que a instalação da Rádio UnirG é importantíssima para a divulgação de Gurupi como polo de desenvolvimento regional. “Irá fortalecer esse elo entre a Universidade e a comunidade. Desde quando meu pai criou a antiga Fafich em 1985, o objetivo sempre foi estimular o desenvolvimento do Sul do Tocantins. A comunicação é uma ponta importante neste processo, e a rádio vai ajudar a cumprir essa importante missão”, concluiu a prefeita.

O Jornalista Paulo Albuquerque é o encarregado de gerir a emissora.

“Estamos com uma grade de programação bem variada, que está sendo gradativamente apresentada aos ouvintes, e vamos cumprir a função de emissora educativa sem ser elitista, com o viés de pluralidade, oferecendo oportunidade para que todos se comuniquem por meio deste importante canal de comunicação”, completou.

O sinal da 95.9 está chegando com qualidade aos municípios da região, e a programação também poderá ser acompanhada pelo site www.unirgfm.unirg.edu.br, por meio do aplicativo Rádio UnirG FM, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos que também está hospedado no APP de rádios, no endereço: RadiosNet.com.br.