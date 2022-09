Por Aline Marques e Lívia Santos

O evento é organizado pela Aliança dos Ministros Evangélicos de Gurupi (AMEG) e a Prefeitura Municipal de Gurupi.

A concentração da caminhada iniciou-se às 15h, com muito louvor, oração e animação dos cristãos. A marcha seguiu pela avenida Goiás com um público estimado em 10 mil pessoas, embaladas pelo show de Mylla Karvalho, no Trio Elétrico.

Várias personalidades estiveram presentes como, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, o ex-vereador Eduardo Fortes, o ex-senador Ataídes Oliveira dentre outros.

O vereador Ivanilson Marinho, cocriador da Marcha Para Jesus em Gurupi, falou sobre o retorno do evento após esse longo período de pandemia. “O mundo passou pelo seu pior momento, a pandemia. Ficamos dois anos sem a Marcha Para Jesus. Estou muito feliz com as parcerias feitas, a AMEG que é a Aliança dos Ministros, com a Prefeitura de Gurupi, as igrejas evangélicas, amigos das igrejas católicas e eu não tenho dúvidas que é o maior evento religioso aberto de nossa cidade, graças a Deus e a união de todos”, disse o vereador.

As igrejas se organizaram com faixas, cartazes, camisetas personalizadas, bandanas e pinturas nos rostos.

Ana Clara Alves, uma das participantes da caminhada falou sobre a emoção em estar participando da Marcha pela primeira vez. “Está sendo muito legal participar, a gente se reúne, ora, canta e pula em nome do senhor. É um momento de estar mais próxima a Deus, momento de reflexão, louvor e muito amor. Já quero participar das próximas edições”, falou Ana.

A caminhada se estenderá até o estacionamento do Shopping Araguaia e ainda contará com os shows nacionais de Valesca Mayssa e Davi Sacer.