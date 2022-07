Por Wesley Silas

“Nós temos 05 propostas e uma delas é que o poder público municipal continue mantendo o aeroporto e recebemos quatro propostas de outros grupos e uma delas é a empresa AMD que administra vários aeroportos, tivemos proposta da Infraero, temos duas outras empresas que já apresentaram suas propostas, mas vamos pedir para apresentar novamente e temos a empresa Esaero que administra o aeroporto de Araguaína”, disse.

A fala da prefeita Josi Nunes foi em resposta a uma nota emitida pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC sobre possibilidade do fechamento do aeroporto de Gurupi que apontou algumas irregularidades como a presença de animais dentro da área de segurança, o cercamento do aeroporto, que conta apenas com um simples alambrado cheio de aberturas, dentre outros problemas.