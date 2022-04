por Redação

Gurupi contabiliza até hoje, 53.992 casos descartados; 20.439 casos confirmados acumulados. Destes, 20.165 estão recuperados e não consta nenhum caso suspeito. Os casos ativos com risco de transmissão somam 05 e o total de óbitos é de 299 pessoas.

Internações

A taxa de ocupação de leitos no Hospital de Regional de Gurupi – HRG, mantido pelo Governo do Estado, pode ser acompanhada no site do Integra Saúde Tocantins, da Secretaria Estadual de Saúde – SES (clique aqui).

Vacinômetro

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, por meio da Coordenação de Imunização e da Vigilância Epidemiológica, informa que, até às 12 horas desta segunda-feira, 25, o Sistema Integra Saúde do Tocantins apresenta um total de 136.442 doses da vacina contra a Covid-19, em Gurupi.