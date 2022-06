Na manhã desta terça-feira, 28, secretários municipais da Prefeitura de Gurupi receberam no gabinete da prefeita Josi Nunes, o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas (PPGEPS) da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Osíris Canciglieri. Na visita, trataram sobre parcerias que envolvem a Universidade de Gurupi – UnirG e a PUCPR para ofertar programas de mestrado e doutorado em Gurupi.

O objetivo da visita do professor, Dr. Osíris Canciglieri, acompanhado pelo Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UnirG, Fábio Pegoraro, foi apresentar aos secretários municipais a parceria entre as duas universidades para ofertar em Gurupi, por meio da cooperação, programas de mestrado e doutorado, com foco no desenvolvimento de pesquisas voltadas à resolução de problemas locais, e o desenvolvimento regional.

Para a secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lady Sakay, a parceria contribuirá muito com Gurupi e região.

“A presença de uma parceria com a PUC Paraná, em nossa cidade e região, em programas que resultam em desenvolvimento de pesquisas aplicadas às problemáticas locais contribuem para o surgimento de novas tecnologias empregadas a novos negócios, produtos e serviços. Fundamental essa parceria e nós da SMCTI estamos à disposição para o desenvolvimento de políticas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação”, disse.

Osíris Canciglieri reforçou o objetivo de estreitar o relacionamento entre as duas universidades. “A ideia é vir para Gurupi e implantar aqui programas de mestrado e doutorado, como isso sendo um fator nucleador do que aprendemos nestes mais de 20 anos que temos do programa de pós-graduação da PUC Paraná para ser implantado aqui. É muito importante para região porque a gente não tem lá no Paraná o perfil de negócios que existem aqui na região, mas a forma com a gente vem fazendo lá pode ser aplicada aqui com êxito”, relatou.

O Pró-reitor Fábio Pegoraro destacou que a visita do Dr. Osíris é um sonho antigo da UnirG de fazer uma parceria com uma universidade de renome nacional e internacional. “O intuito é que a gente possa estar junto com a PUC Paraná desenvolvendo programas de mestrado e doutorado na UnirG. A ideia é pegar todo esse conhecimento gerado por nossas pesquisas e implementar isso na sociedade. Queremos desenvolver pesquisas e aplicá-las na sociedade para resolver problemáticas, melhorar a qualidade de vida, gerar emprego e renda, e toda comunidade ganha com isso”, afirmou.

Ainda segundo Pegoraro, a UnirG já tem propostas prontas para oferecer mestrado nas áreas da saúde e de ensino, e também doutorado interinstitucional, em cooperação com a PUC Paraná. “A gente vai qualificar os nossos mestres com uma universidade de ponta para que possamos ter pesquisas de qualidade”, acrescentou.

Também estiveram presentes na reunião o secretário de Juventude e Esportes, José Carlos Bessa; a secretária de Cultura e Turismo, Amanda Costa; o secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias; o procuradora-geral do município, Celma Milhomem; o secretário de Desenvolvimento Urbano, Eremilson Leite; o presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), Colemar Câmara; a coordenadora do programa InovaGurupi, Adriana Terra, e o diretor administrativo e financeiro da UnirG, Oximano Jorge.