por Redação

Em resposta as operações “Segundo Plano” e “Plano Inserto” da Polícia Federal que resultou na apreensão de diversos documentos, mídias de armazenamento de dados, processos relativos aos contratos investigados, bem como da quantia de R$ 3.699.180,00, pedras preciosas e aproximadamente 4 kg de joias diversas, o PSDB publicou uma nota em que cita a fala da delegada responsável pela operação, Renata Andrade, em que ela diz que que prefeita Cinthia Ribeiro não é investigada e chamou tentativa de envolver a prefeita em fake news.

No vídeo a delegada cita o envolvimento de três servidores públicos; após a prisão do secretário de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr) Edmilson Vieira das Virgens após ele atuar como Secretário da Casa Civil que foi preso, mas teve liberdade provisória da justiça federal sob fiança de R$ 120 mil e das buscas e apreensões envolvendo a secretária de educação que é servidora de carreira do Município, professora Maria de Fátima Pereira de Sena e Silva (Fátima Sena), e a secretária executiva da educação Fernanda Rodrigues da Silva.

O vídeo legendado enviado pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) a delegada diz que “não há nenhum indício de envolvimento de nenhum político até o momento, a não ser os secretários que foram alvo de busca e apreensão”, disse a delegada que ao ser questionada sobre a quantidade de servidores público envolvidos ela disse: “foram, no total, de três servidores públicos, até o momento”, disse.

Em seguida o partido legenda o vídeo pede para as pessoas não compartilhares fake News. “A prefeita Cinthia não é acusada de nada nesta operação”.