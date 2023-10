Prorrogado: Contribuintes têm até o dia 20 de novembro para pagamento do IPTU 2023 em Gurupi

Por Redação

A decisão acontece após diversos contribuintes relatarem não ter conseguido realizar o pagamento dos boletos do IPTU, devido a ausência de registro dos boletos no momento de pagamento no sistema bancário.

Embora a Secretaria de Planejamento e Finanças tenha realizado inúmeras tentativas de registro dos boletos enviados pelos Correios, o sistema da Caixa Econômica Federal não conseguiu concluir esse procedimento, o que tem gerado a negativa do recebimento de alguns boletos. Por isso, a necessidade da prorrogação do prazo de pagamento.

A partir de agora, os contribuintes terão que substituir os boletos recebidos pelos Correios por um novo, emitido no Portal do Cidadão, site http://cidadao.gurupi.to.gov.br/ ou na Secretaria de Planejamento e Finanças.

Para acesso ao Portal do Cidadão via celular, o contribuinte pode apontar a câmara para este código:

A prorrogação é válida somente para a parcela única e a parcela 1 (caso a opção de pagamento seja pelo parcelamento). As demais parcelas ficam na mesma data de vencimento anteriormente fixada.