Por Redação

Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, a Secretária Leonice Viana, defendeu aos vereadores a Lei nº 13.005/15, por meio da meta 17 do Plano Nacional de Educação todas as condições propostas pela Lei Nacional para que o Fundo Municipal da Educação possa receber o recurso financeiro e contemple a estrutura da rede municipal de educação.

Após de muitos questionamentos, o Prefeito Augusto Cézar manifestou que a “classe dos professores estão corretos em cobrar os seus direitos”, mas que há necessidade de compreensão quanto a inviabilidade de recurso para pagamento das progressões, e que outras classes como o Quadro Geral e Saúde são os mais prejudicados diante da realidade financeira do município.

“Durante os questionamentos apresentados foi proposto e firmado uma Audiência Pública com os contadores da Prefeitura de Peixe e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (SINTET), a fim de encerrar a greve dos professores”, informou a assessoria do prefeito.