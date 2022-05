Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

Acompanhada do veterinário Eduardo Fortes, a coordenadora do Programa Socioambiental Cooperar da Cooperfrigu, Drª Andrea Stival assinou na terça-feira, 19, o convênio que permitirá fornecimentos de carnes à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Aliança do Tocantins.

O convênio irá beneficiar 87 alunos especiais da instituição. O anúncio da parceria foi feito com a presença da Drª Andrea Stival, Kátia Sirlene, o empresário e veterinário Edaurdo Fortes e os vereadores Vilmar, Selma, Lelis do Salgado e Tizil, diante a presença dos representantes da APAE de Aliança.