Segundo o idealizador do Projeto, Eduardo Fortes, as cidades de São Valério e Dueré já contam com a Horta Comunitária e Formoso do Araguaia está sendo feito um estudo para Implantação.

Por Régis Caio

Na semana passada foi inaugurada a horta comunitária na cidade de São Valério, no sul do estado e irá atender várias famílias carentes da região. A iniciativa é fazer com que a própria população produza e colha.

“Nesta semana já foi feita a primeira colheita para a população, muito feliz por saber que nosso projeto está ajudando ainda mais famílias do sul do estado. Parabenizo o vereador de São Valério Felipe Lopes nosso grande parceiro nesta ação”, disse Eduardo Fortes.

“Estamos agora fazendo um estudo de viabilidade para a implantação do Projeto na cidade de Formoso do Araguaia, vamos conversar com o prefeito ainda esta semana”, finalizou.