por Redação

Segundo o diretor municipal de Meio Ambiente de Gurupi, Diego Rocha, o Projeto de Lei trata sobre a expansão urbana de Gurupi, a expansão do Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG), a expansão urbana da área do povoado Trevo da Praia, implantação do Parque Pouso do Meio, e a possibilidade de loteamentos turísticos próximos ao Rio Tocantins, na faixa do município de Gurupi.

Para o diretor, tais temas são importantes para alavancar o desenvolvimento urbano de Gurupi, por isso a participação popular é fundamental, por meio da consulta.

“A prefeitura deseja também saber a opinião dos cidadãos em relação a esses temas para que possa subsidiar o Projeto de Lei que está na Câmara Municipal. Com isso poderemos, com base nesta consulta pública, avaliar e entender a predisposição e a opinião da população de forma geral sobre o assunto”, disse.

Os questionários tratam sobre a atualização de alguns mapas no plano diretor do município de Gurupi, onde a prefeitura está propondo a ampliação de algumas áreas da cidade para propiciar e legalizar o desenvolvimento de algumas regiões. O questionário conta com os mapas, desde o anterior, até as propostas atuais que estão na Câmara.

A consulta pública ficará disponível até o dia 31 de março.

Como participar

1️ – Acesse o Colab neste link: https://consultas.colab.re/expansaourbana/questions

ou, se preferir, baixe o Aplicativo: https://www.colab.re

2️ – Faça o seu cadastro;

3️ – Responda à consulta pública.