Por Redação

No Tocantins, foram 18 experiências inscritas, apenas seis foram selecionadas para representar o Tocantins. Entre elas o projeto “Territorialização Digital da Rede Atenção Primária de Gurupi”, ou “Mapa de Abrangência das UBSs”, como foi popularmente batizado, foi selecionado para representar o Município na 17ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS”, quando todos os estados do Brasil apresentarão suas experiências de sucesso, durante o XXXVI Congresso do CONASEMS, entre 12 a 15 de julho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

O Mapa de Abrangência das UBSs foi desenvolvido pelo coordenador dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS, Edson Cardoso Teixeira, e surgiu da necessidade de mapear e reorganizar a área de abrangência das Unidades Básicas de Saúde da Família, como forma de adequar o fluxo de pacientes e a capacidade de atendimento das equipes de Saúde da Família. Tudo isso de forma dinâmica e acessível para todos os usuários, agentes de saúde e servidores da saúde, em geral.

Para o secretário municipal de saúde, Sinvaldo Moraes, a importância de ser selecionado e participar desse evento nacional demonstra a capacidade da equipe e o potencial que Gurupi terá para colaborar e ser referência para outros municípios. “É uma grata satisfação saber que em Gurupi temos projetos pensados e desenvolvidos por nossa equipe. Estou feliz pelo reconhecimento e torcendo para que esse projeto se torne referência como nossa contribuição ao SUS”, celebra Sinvaldo.

“O primeiro passo para esse processo de reorganização do território da Atenção Primária no município de Gurupi foi a construção de um mapa dinâmico da área de abrangência das Unidades de Saúde da Família – USF ou UBS, como são mais conhecidas, e das microáreas de cada uma delas. Este processo durou de julho a setembro de 2021” relata Edson. Que desde então, estudou e avaliou todas as possibilidades juntamente com as equipes de enfermagem e dos ACS’s, realizando diversas visitas in loco.

O desenvolvimento da ferramenta não teve custos para o Município e foi construída de forma gratuita e online. Foi utilizado dados do sistema próprio de informação de saúde do município (PRIMUS) e outros levantamentos junto às equipes de saúde para traçar um desenho da situação socioeconômica e demográfica da zona urbana do município de Gurupi.

“Estou muito feliz em representar a equipe da Secretaria e o município de Gurupi para todo o Brasil, no Congresso do CONASEMS de um projeto que já está tendo bons resultados. Espero poder contribuir com outros municípios”, frisa Edson, contente com o reconhecimento.

Acessível a todos

O Mapa de Abrangência das UBS é uma ferramenta digital de mapeamento de todas as áreas de cobertura das Unidades Básicas de Saúde. A partir dela, o morador poderá identificar exatamente à qual UBS a sua residência pertence, disponibilizando também o endereço e o telefone da UBS. Já para os servidores da saúde, têm facilitado o planejamento e informações mais detalhadas para cumprir suas atividades.

O Mapa está disponível e pode ser acessado no site da Prefeitura de Gurupi (clique aqui).

Texto e Fotos: Nicéia Menegon – Ascom Semus.