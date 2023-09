Share on Twitter

Por Wesley Silas

Para incentivar a doação, segundo o deputado Eduardo Fortes, ficou acordado na parceria entre ele e Programa Socioambiental Cooperar da Cooperfrigu a doação gratuita de uma cesta de hortaliças do projeto Horta Comunitária e (01) um quilo de carne da Cooperfrigu para os doadores e que a campanha inicia nesta terça-feira, 05, e estenderá até o dia 15 de setembro.

A coordenadora do Programa Socioambiental Cooperar da Cooperfrigu, Andrea Stival, defendeu o exemplo que também poderá ser seguido por outras empresas e que a participação do Cooperar é uma adesão a pedido do deputado Eduardo Fortes.

A enfermeira do Hemonúcleo, Renata da Silva Souza, elogiou a iniciativa em um momento em que os estoques estão tendo uma queda gradativa diante a dificuldade de encontra doadores e neste momento que antecede um feriado há necessidade de aumentar o número de doadores.

Como ser um doador

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar no mínimo 50 Kg, estar em boas condições de saúde e higiene no momento da doação. É necessário também não ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas 3 horas que antecedem a doação.

Os intervalos entre uma doação e outra devem ser de 60 dias para os homens, não ultrapassando quatro doações por ano. Para as mulheres, os intervalos devem ser de 90 dias, com o limite de três doações por ano.

Impedimentos temporários

– Resfriado (até o desaparecimento dos sintomas);

– Gravidez;

– 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana;

– Amamentação (se o parto acorreu há menos de 12 meses);

– Ingestão de bebida alcoólica nas ultimas 12 horas que antecedem a doação;

– Tatuagem nos últimos 12 meses;

– Comportamento de risco para doenças transmissíveis (aguardar 12 meses);

– Em uso de medicação.

Para a doação de sangue, o Hemonúcleo de Gurupi funciona de segunda a sábado, das 7 às 12 horas, na Rua 01, entre as avenidas Pernambuco e Ceará. O telefone para contato é (63) 3312- 2237.

Sobre a Cooperfrigu

Há mais de 25 anos a Cooperfrigu encontra-se presente na exportação de carne bovina em mais de 100 países. A indústria tem sua planta localizada em Gurupi e possui concepção moderna que permite que todo o processo produtivo (abate, desossa, congelamento e estocagem) seja feito dentro do mesmo prédio o que coloca a indústria como destaque no mercado de carne bovina pela qualidade, agilidade e dinamismo.

A responsabilidade socioambiental também é destaque na indústria que defende produção autossustentável, desenvolvendo projetos que ajudam a minimizar os impactos ambientais e atualmente, possui o que há de melhor em equipamentos para estação de tratamento de efluentes e ministra cursos para os seus funcionários, conscientizando-os sobre preservação ambiental.

Por meio do projeto Cooperar, a empresa também realiza ações sociais constantes junto à comunidade local, oferecendo serviços em educação, saúde, leitura, entre outros, que buscam unir desenvolvimento industrial à autossustentabilidade, aliados ao desenvolvimento social.