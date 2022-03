por Redação

Estiveram presente no ato da assinatura do convênio a coordenadora do projeto Cooperar, Drª Andrea Stival, o empresário Eduardo Fortes e demais representantes da APAE em Gurupi.

“A cooperação da assistência agrega a alimentação dos alunos garantindo maior valor nutricional nas refeições diárias fornecidas pela instituição”, disse Andrea Stival.

O COOPERAR é um programa de integração social e ambiental idealizado pela Cooperfrigu Alimentos junto aos seus Cooperados e Colaboradores. Existente a mais de 18 anos, o programa promove ações nos mais variados seguimentos sociais durante todo o ano.

Sobre a Apae

Fundada em 22 de fevereiro de 1989, a Apae de Gurupi é uma entidade civil e filantrópica, de caráter assistencial e cultural, ou seja, é uma instituição de cunho social no qual a própria sociedade civil é a grande responsável pela sua manutenção, embora haja convênio com o governo do Estado e do Município. Atualmente, são atendidos pela Apae de Gurupi, aproximadamente 100 alunos.