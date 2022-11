Share on Twitter

Por Secom Gurupi

No próximo dia 14, a Capital da Amizade completa 64 anos de emancipação política. E para celebrar, a Prefeitura de Gurupi está preparando uma grande festa, com uma programação diversificada que promete agradar os gurupienses de todas as idades e estilos.

As festividades já começam neste domingo, 06, com dois eventos esportivos que são apoiados pela Prefeitura de Gurupi. Durante 09 dias serão realizadas várias atividades culturais, educativas, profissionalizantes, de saúde, de lazer e também haverá lançamento de obras, inaugurações, entrega de escrituras de regularização fundiária e muito mais.

A programação segue até o dia 14, quando a banda de forró Calcinha Preta encerra as comemorações de aniversário de Gurupi. O show terá entrada gratuita e será realizado no estacionamento do Shopping Araguaia, a partir das 21 horas.

“Preparamos uma programação bem diversificada, com atividades que atendem praticamente todas as áreas como a cultura, esporte, educação, infraestrutura, saúde, entre outras. Tudo foi preparado com muito carinho por nossa equipe para celebrarmos os 64 de Gurupi. É uma data muito especial e convidamos a toda a população para prestigiar a programação e comemorarmos juntos os avanços e melhorias da nossa querida Gurupi”, afirmou a Prefeita Josi Nunes.

Durante as comemorações do aniversário de Gurupi, a Prefeitura vai lançar e assinar a ordem de serviço de várias obras, entre elas a retomada da ampliação da Clínica da Mulher e retomada da obra da Clínica Especializada em Saúde.

Já entre as obras que serão entregues está a Estação 4.0, que será inaugurada no dia 14. A Estação 4.0 é uma unidade de ambiente criativo de inovação para estimular o aprendizado, proporcionar oportunidade de capacitação técnica, ampliação de habilidades, competências técnicas e socioemocionais para jovens de 15 a 29 anos.

Programação 64 anos de Gurupi

Dia 06 (domingo)

07 horas – Desafio Stive’s Race – Campus 1 da UnirG

– Campus 1 da UnirG 07 horas – Circuito Sesc de Corridas – Unidade Sesc – Parque Primavera

Dia 07 (segunda-feira)

7h30 – Abertura dos Jogos Estudantis Municipais – Ginásio de Esportes Idanezete de Paula

– Ginásio de Esportes Idanezete de Paula 19h30 – Entrega de uniformes aos servidores da Infraestrutura – Centro Cultural Mauro Cunha

Dia 08 (terça-feira)

9h30 – Projeto Caravana TO Sem Racismo – Escola Municipal Joel Ferreira – St. Nova Fronteira

– Escola Municipal Joel Ferreira – St. Nova Fronteira 16 horas – Educação em Saúde e Novembro Azul – Parque Mutuca

– Parque Mutuca 18h30 – Peça de teatro “Tem um rio na Biblioteca” – Centro Cultural Mauro Cunha

Dia 09 (quarta-feira)

7 horas e 13 horas – Ações Saúde do Homem – Unidades Básicas de Saúde

– Unidades Básicas de Saúde 8 horas – Ações Saúde do Homem – Sede Secretaria Municipal de Saúde (Av. Pernambuco)

– Sede Secretaria Municipal de Saúde (Av. Pernambuco) 9 horas – Curso de derivados de manga – Associação Jandira/Zona Rural

– Associação Jandira/Zona Rural 18h30 – Peça de teatro “Tem um rio na Biblioteca” – Centro Cultural Mauro Cunha

Dia 10 (quinta-feira)

10 horas – Assinatura de ordens de serviços de obras – Auditório Sesc (St. Waldir Lins 2)

– Auditório Sesc (St. Waldir Lins 2) 10 horas – Entrega de uniformes aos servidores do Samu – Auditório Sesc (St. Waldir Lins 2)

Dia 11 (sexta-feira)

8 horas – 9ª Conferência Municipal de Saúde – Auditório do Sesc (St. Waldir Lins 2)

– Auditório do Sesc (St. Waldir Lins 2) 19 horas – Exposição de Artes “Capital da Amizade Futebol Clube”, Viegas – Centro Cultural Mauro Cunha

Dia 12 (sábado)

9 horas – Inauguração de Campo de Futebol Society – Escola Municipal Elizeu de Carvalho – St. Industrial

– Escola Municipal Elizeu de Carvalho – St. Industrial 12 horas – Cursos de Musses Frutos da Terra – Associação Jandira/Zona Rural

– Associação Jandira/Zona Rural 17 horas – Motociata – Concentração Praça da Igreja Santo Antônio

– Concentração Praça da Igreja Santo Antônio 19 horas – Gururock – Estacionamento Shopping Araguaia

Dia 13 (domingo)

16 horas – Apresentação de manobras de Motos – Estacionamento Shopping Araguaia

– Estacionamento Shopping Araguaia 19 horas – Grande Show com Tri Show – Povoado Trevo da Praia

– Povoado Trevo da Praia 19 horas – Show com Artistas Regionais – Estacionamento Shopping Araguaia

Dia 14 (segunda-feira)