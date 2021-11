Na quinta-feira, 11, o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Irmã Divina levou como tema os eventos que anualmente movimentam o calendário cultural de Gurupi. Fantasiados a caráter, os alunos com idades entre 2 e 5 anos relembraram a festa agropecuária, o carnaval, e as festas juninas do município.

“Acho muito importante, principalmente pela interação com as crianças, que vinham de muito tempo afastadas de qualquer tipo de evento, e como tínhamos dois anos sem o tradicional desfile no 7 de setembro, sem nenhuma apresentação, agora com essa volta a frequentar a escola, e já participar de um evento desse, é o máximo”, avaliou a microempreendedora, Rejane Lopes da Silva que acompanhou o desfile.

‘O lugar onde eu vivo: Gurupi – Capital da Amizade’ foi o tema apresentado pela Escola Municipal Domingos Parreira de Amorim. A redação de um dos alunos do 5º ano que ganhou destaque na Olimpíada de Língua Portuguesa foi a inspiração para a exposição dos elementos mostrados durante o desfile.

“Foi muito prazeroso a Secretaria da Educação dar esse pontapé inicial para essa programação que se estenderá por quatro dias. Tivemos aqui um marco para essas comemorações dos 63 anos de Gurupi, portanto, serão muitas as atividades que teremos até domingo e convidados a toda a população para que participe conosco”, disse a Secretária da Educação de Gurupi, Amanda Costa que acompanhou o desfile.

A programação de aniversário de Gurupi segue até o próximo domingo, 14, data em que Gurupi comemora 63 anos de emancipação política: