Programa “Povo na TV” retorna em Gurupi com novo formato e enfoque no jornalismo comunitário e entretenimento

Por Redação

Os telespectadores de Gurupi têm um motivo para comemorar com a tão aguardada volta do programa “Povo na TV, Gurupi”. A TV Norte Tocantins SBT, canal 8.1 digital, traz de volta essa atração que promete um novo olhar sobre as notícias locais, com um formato revigorado focado no jornalismo comunitário e entretenimento. O jornalístico será exibido de segunda a sexta – feira às 11h00.

Desde março deste ano, o sinal digital do SBT em Gurupi vem alcançando lares e trazendo consigo um novo fôlego para a região. Agora, com a volta do “Povo na TV”, a programação local ganha ainda mais força ao abordar os assuntos que afetam diretamente a vida da comunidade. Com quadros especializados que mergulham nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, transporte, trânsito e segurança, o programa promete dar uma visão abrangente e sem censura da realidade local.

No comando dessa jornada estará o experiente jornalista Jairo Santos, cuja carreira de 13 anos é marcada por passagens em importantes emissoras. Ele traz consigo uma bagagem que inclui atuações na Record Tocantins e Band Gurupi, onde trabalhou ao lado de Marcão do Povo. Sua última passagem na TV Anhanguera Tocantins, como repórter e editor Regional por oito anos, o preparou para assumir esse novo desafio e preencher a lacuna que se fazia presente no cenário do telejornalismo local.

“Gurupi precisa de um jornalismo mais próximo da comunidade, com coragem e sem receios de cobrar dos responsáveis a melhoria na qualidade de vida da população. Assumo essa missão com muita alegria e desejo continuar auxiliando aqueles que precisam através do jornalismo”, expressou Jairo Santos. O jornalista, que atualmente é correspondente da TV Norte Tocantins em Gurupi desde novembro de 2022, agora assume a liderança da atração local.

A estreia do “Povo na TV” em Gurupi também é um marco na expansão da TV Norte Tocantins no estado. Com um já estabelecido “Povo na TV” comandado por Léo Cândido no horário do almoço em Palmas, a ideia é que o programa em Gurupi entre em cena antes da edição da capital. A emissora também oferece outros programas bem-sucedidos, como “Na Mira”, apresentado por Otávio Pernambucano nas manhãs, e “Notícias Tocantins”, ancorado por Mariana Ferreira no início da noite. Em Araguaína, o “Fatos e Notícias”, apresentado por Geovanni Pereira, já se consagrou como campeão de audiência no norte do estado.

Eudson Almendra, Diretor Comercial do Grupo Norte no Tocantins, destacou a relevância da rede jornalística da TV Norte. “Estamos implantando programas que se conectam diretamente com nosso público e nossa missão é expandir ainda mais. Somos referência no jornalismo tocantinense”, afirmou Almendra, enfatizando o compromisso da emissora em fornecer uma programação que atenda às necessidades da comunidade e entregue informações confiáveis e transparentes.

Com o retorno do “Povo na TV, Gurupi”, a região se prepara para uma programação que não apenas aborda os problemas locais, mas também celebra as conquistas e vitalidade da comunidade. O programa representa um passo ousado no jornalismo comunitário, trazendo à tona os temas que realmente importam para as pessoas. O público pode esperar por um programa que dá voz à comunidade e promove um diálogo mais próximo e significativo entre a mídia e a sociedade.