por Redação

Os profissionais relatam que foram muito bem acolhidos por parte das prefeituras e escolas parceiras e que tiveram a oportunidade de tirar as principais dúvidas relacionadas ao atendimento das crianças, coletas dos dados e desenvolvimento das atividades.

O programa que está presente em 63 municípios tocantinenses, vai atender a mais de 46 mil alunos da rede pública, de 7 a 17 anos. Ao todo 235 escolas estão envolvidas no programa.

O Programa DNA do Brasil está estruturado para detectar talentos para Esporte e Vocação Profissional, balizado em um método científico nas áreas que envolvem os seguintes pressupostos: avaliação biológica, psicológica, sociológica, vocacional e motora dos alunos.

O objetivo do programa é ser referência no país, nas questões que envolvam sustentabilidade social.

Municípios atendidos

Aliança, Almas, Ananás, Araguanã, Araguacema, Arraias, Arapoema, Augustinópolis, Babaçulândia, Barrolândia, Bernardo Sayão, Brasiilândia, Brejinho, Buriti, Campos Lindos, Chapada de Areia, Colmeia, Cristalândia, Crixás, Rio da Conceição, Dois Irmãos, Divinópolis, Fátima, Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Guaraí, Gurupi, Itacajá, Itaguatins, Itapiratins, Lagoa da Confusão, Lagoa do Tocantins, Marianópolis, Maurilândia, Miracema, Miranorte, Muricilândia, Natividade, Nazaré, Novo Acordo, Nova Rosalândia, Oliveira de Fátima, Palmas, Palmeirante, Palmeirópolis, Paraíso do Tocantins, Paranã, Pedro Afonso, Peixe, Pequizeiro, Pindorama, Pium, Ponte Alta do Tocantins, Porto Nacional, Porto Alegre, Presidente Kennedy, Pugmil, Sampaio, Santa Fé, Santa, Rosa, Santa Tereza, São Sebastião, Silvanópolis, Sucupira, Tabocão, Talismã, Tocantínia, Tocantinópolis e Tupiratins.