Por Redação

Nesta segunda-feira, 17, aconteceu na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação de Gurupi a primeira Reunião de Alinhamento, para realização dos Círculos de Construção de Paz por meio do Programa Aliança de Paz nas Escolas, organizada pela coordenadora Zeli Fernandes Aguiar – representando o Ministério Público e Jéssica Sarah Campos Coord. Programas e Projetos – Semeg.

“Registramos a presença dos Diretores das Escolas Públicas Municipais que foram contempladas com o programa – Arizomar dos Santos(Gilberto Resende), Glades Regino (Antonio de Almeida Veras)José Filho (Odair Lúcio), representado por Juscélia dos Santos, acompanhada de Carmina Xavier, Ricardo Pereira(Lenival Correia), além dos parceiros do programa Conselho Tutelar representado pelo conselheiro Lauro Júnior, Cejusc – representado pela facilitadoras Giulia Lima Bandeira e Synthia Santos Aguiar”, explicou a representando do Ministério Público.

Estratégia de mediação de conflitos

O Programa Aliança de Paz nas Escolas teve início em setembro de 2022 como piloto, surgiu a partir de ações voltadas à defesa dos direitos da criança e do adolescente no Ministério Público Estadual em Gurupi. Está sendo desenvolvido nas Unidades de Ensino como proposta complementar ao atendimento e participação dos estudantes e seus responsáveis na Rede Pública de Ensino no Município de Gurupi. Utilizará estratégia de mediação de conflitos, palestras referentes aos direitos da criança e do adolescente, dinâmicas baseadas na proposta pedagógica da educação por competências e em alguns princípios da disciplina positiva e os Círculos Restaurativos de Paz.

Segundo o Secretário de Educação de Gurupi, Davi Abrantes: “Círculo dentro de qualquer comunidade escolar ajudará a desenvolver relacionamentos que darão suporte e promoverão a aprendizagem, ao mesmo tempo em que irão nutrir o desenvolvimento social e emocional saudável tanto das crianças como dos adultos”.

Missão e visão do projeto

O projeto está alinhado fundamentalmente com os objetivos estratégicos elencados no Mapa Estratégico do MP-TO e com o alcance de sua missão e visão, além de contemplar ações voltadas à defesa dos direitos da criança e do adolescente, reforçando o propósito de ser uma instituição eficaz na defesa da cidadania e na garantia dos direitos sociais, tornando-se instrumento para o alcance das metas institucionais.

Assim, 9ª Promotoria de Justiça, da Criança, Adolescente e Educação de Gurupi-TO representada pela Promotora Ana Lúcia Vanderely Bernardes, responsável pela garantia dos direitos da criança e adolescente, propõe atividades no ambiente escolar por ser um importante espaço de construção/reconstrução de relações sociais e de desenvolvimento humano de crianças e adolescentes.

Além disso, as intervenções multidimensionais que envolvem com ampla abrangência a escola indicam ser mais eficazes, pois partem da consideração que se trata de fenômeno complexo, atuando com professores, equipe, alunos e famílias.

Sobre o projeto

O Projeto Aliança de Paz nas Escolas desenvolverá ações com temáticas como Bullying, Relacionamentos Saudáveis, Autoestima, Autocuidado e outros, para os estudantes e profissionais da educação por meio da aplicação dos Círculos Construção de Paz, será um instrumento participativo de mudanças e está alinhado de maneira profunda com o entendimento do propósito sagrado da educação pública e da valorização de pessoas.

Os Círculos remetem os envolvidos/as a pensarem como grupos de pertencimento e aceitação e tem como objetivo construir com os estudantes, profissionais da educação e comunidade geral, espaços para a troca de vivências e saberes que possam reduzir a Intimidação Sistemática (Bullying) – inserida na violação de direitos de crianças e adolescentes no ambiente escolar.

A iniciativa inovadora é uma das pioneiras no Brasil, que traz a expertise e a metodologia dos Círculos em Movimento, criado pela professora americana e pesquisadora Kay Pranis, uma das maiores referências mundiais neste tema.

Início no programa

O Programa Aliança de Paz nas Escolas aconteceu inicialmente nas Escolas Municipais Lenival Correia Ferreira nas turmas de 5º e 6º anos e Gilberto Rezende Rocha Filho com estudantes do 7º e 8º do nível fundamental. Iniciou no dia 28 de setembro/2022, sendo contemplados em torno de 120 pré adolescentes e adolescentes da Rede Pública Municipal.

Novas turma em 2023

Em 2023 serão atendidas mais duas Escolas – Antônio de Almeida Veras e Odair Lúcio – 8 turmas, em torno de 240 estudantes a partir do 5º ano.

Serão realizadas capacitações a equipe educacional das escolas, e a implantação do Núcleo de Paz nas Escolas – esse Núcleo será o responsável pela implantação e aplicação dos Círculos de Paz nas Escolas das Redes Públicas e Conveniadas do Município de Gurupi.

Espera-se com a realização do projeto Aliança de Paz nas Escolas, construir relacionamentos que fortalecerão uma convivência de confiança e respeito, com maior conexão com a escola e maior índice de aprendizagem; redução das suspensões; redução das suspensões repetidas; expulsões, melhor relacionamento dos pais com a administração da escola e equipe profissional.