por Redação

O evento contou com a presença da Promotora de Justiça Ana Lucia G.V. Bernardes, da nona promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Gurupi, dos servidores da Secretaria Municipal de Educação/SEMEG, na ocasião o secretário de educação Davi Abrantes, foi representado pelo Diretor de Modulação e Gestão de Pessoas, João Paulo da Silva Lima, estavam presentes, o Conselho Tutelar, Cejusc – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, do poder judiciário e estudantes voluntárias do Curso de Psicologia da Unirg, que serão parceiros do Programa.

O programa foi criado para complementar o atendimento aos jovens nas Escolas da Rede Pública do Município de Gurupi a partir da resolução de conflitos. A iniciativa busca trabalhar o Círculo de Construção de Paz, com Estratégias de Intervenção utilizadas na prevenção e combate ao Bullying, também chamado de intimidação sistemática.

Tem ainda como objetivo, construir com os estudantes e profissionais da educação, pais e comunidade espaço para a troca de vivências e saberes que possam reduzir a intimidação sistemática inserida na violação de direitos de criança s e adolescentes no ambiente escolar.

A iniciativa inovadora é uma das pioneiras no Brasil, que traz a expertise e a metodologia dos Círculos em Movimento, criado pela professora americana e pesquisadora Kay Pranis, uma das maiores referências mundiais neste tema.

O Programa Aliança de Paz nas Escolas vai acontecer inicialmente nas Escolas Municipais: Lenival Correia Ferreira e Gilberto Rezende Rocha Filho com estudantes do 5 e 6 anos, a partir do dia 28 de setembro, sendo contemplados 240 pré adolescentes e adolescentes da Rede Pública Municipal até o final do ano.

Os benefícios esperados serão: implementar práticas restaurativas a fim de que aconteça uma mudança de paradigmas na diminuição da prática do bullying nas escolas, criar pontes e espaços participativos entre o Ministério Público e Unidades de Ensino e Comunidade para garantir os direitos da criança e do adolescente.