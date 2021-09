Share on Twitter

A Coordenadora de Enfermagem da UPA, Cejany Vieira, destaca que é importante manter a equipe atualizada sobre novas rotinas, em especial, os profissionais que iniciaram as atividades neste ano. “O profissional precisa estar capacitado para compreender uma urgência desde a entrada do paciente à unidade, por isso os profissionais do administrativo estão participando porque eles também precisam ter este conhecimento, mesmo que o básico”, expõe.

A Assistente Administrativa, Jakeline Rodrigues, comenta que por meio das capacitações a equipe consegue atender melhor o paciente. “Nós da recepção, estando capacitados conseguimos ter uma percepção melhor do que o paciente está precisando para fazermos o encaminhamento conforme a real necessidade”, explanou.

A Técnica em Enfermagem, Suelen Ferreira, enfatiza que os profissionais da assistência precisam estar atualizados. “Participar de eventos como estes agregam muito valor à nossa rotina. É um aprendizado a mais e quem ganha é o paciente”, comentou.

O palestrante, Tony Régis, explanou que a maior urgência de um atendimento é uma parada cardiorrespiratória e é necessário uma equipe preparada para estas situações. “Uma equipe preparada, é o que muitas vezes vai definir o salvamento ou não da vítima”, ressaltou.