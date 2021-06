Share on Twitter

Por Redação

O público-alvo de 50 anos acima sem comorbidades será vacinado na modalidade Drive Thru no Centro de Convenções Mauro Cunha, na Avenida Maranhão, a partir das 08h até durarem as doses. Este público receberá a vacina Astrazeneca.

Já para o público-alvo dos trabalhadores da indústria, na área de Telecomunicações, a faixa etária necessária é a partir de 18 anos, e também será realizada na Escola Municipal Lenival Correia, localizada no bairro Alto da Boa Vista e na Escola Municipal de Tempo Integral Antônio Lino de Souza, no setor Alto dos Buritis. O horário será a partir das 09h enquanto durarem as doses. Este público receberá a vacina Pfizer.

Os trabalhadores da Indústria nas áreas de coleta (ex. trabalhadores da limpeza urbana), produção e tratamento de energia, água, esgoto e resíduos, e trabalhadores das atividades de Correios seguem sendo vacinados, também nas escolas Antônio Lino e Lenival Correia. Nessa categoria se enquadram os garis e trabalhadores que atuam na limpeza urbana de Gurupi.

Os documentos comprobatórios para os profissionais da indústria, nas áreas descritas anteriormente são: Carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade; mais declaração da empresa com indicação de CNAE (Cadastro Nacional de Atividades Econômicas) e sua descrição. Além dos documentos pessoais, CPF, RG ou CNH, cartão de vacina e do SUS.

O secretário de saúde, Relmivam Milhomem, ressalta o trabalho da gestão para acelerar a vacinação. “Estamos trabalhando para atender a todos. A gestão não tem medido esforços e continuaremos nessa missão até imunizar toda a população gurupiense”, disse.

Demais categorias que continuam sendo vacinadas:

Profissionais da Educação a partir de 18 anos, nas escolas Antônio Lino e Lenival Correia;

Grávidas e puérperas com comorbidades na UBS do Setor Sol Nascente;

Pessoas com comorbidades a partir de 18 anos, nas unidades de saúde Rosendo, Sol Nascente, Parque das Acácias e Policlínica;

Pessoas com mais de 60 anos, em quaisquer das unidades em que a vacinação esteja acontecendo;

E também, a aplicação da segunda dose, na Policlínica.

Essas categorias serão imunizadas enquanto durarem os estoques.

A vacinação está sendo realizada de acordo com as orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS) e será ampliada para outras categorias assim que novas remessas de doses forem disponibilizadas ao município.