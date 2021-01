No último dia 15, o Diretor do Grupo Araguaia, Engenheiro Marcos Willian, recebeu representantes da Universidade de Gurupi, para uma visita às obras do Shopping Araguaia. Participaram da visita, a coordenadora do curso de Administração, Phamilla Lima; a coordenadora do Curso de Ciências Contábeis, Cláudia Carvelli; o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Dr. Fábio Pegoraro; além do acadêmico de Administração, Elton Jhon Cardoso Teixeira.

por Redação

“A visita ao futuro shopping marca o início de uma parceria. Nela, podem surgir oportunidades de estágios e empregos para os acadêmicos, assim como o fortalecimento da pesquisa na academia. Além disso, há possibilidades de uma prestação de serviços ao novo ponto comercial, por meio do Centro de Inovação em Negócios da UnirG (CINU)”, afirmou a coordenadora do curso de Administração, Phamilla Lima.

A coordenadora destacou ainda a importância da Universidade acompanhar o desenvolvimento desse tipo de empreendimento. “Ver pessoas empreendendo em nosso município em plena pandemia, nos dá propriedade para afirmar o potencial econômico e logístico de Gurupi, estando a UnirG, maior instituição de ensino superior do sul do Tocantins, inserida neste cenário de desenvolvimento regional”, concluiu.

“O Shopping Araguaia está de portas abertas para a UnirG, e assim, esse grande empreendimento poderá gerar linhas de pesquisa em vários segmentos acadêmicos, resultando em ganho para todos. Inclusive, vale ressaltar que estamos extremamente satisfeitos com a performance dos acadêmicos que estão estagiando conosco, Elton Jhon do Curso de Administração e João Pedro de Engenharia Civil”, comentou o Diretor Marcos Willian.