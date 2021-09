Share on Twitter

por Wesley Silas

Faltando 20 dias para o Dia dos Professores, foi incluído na pauta de Sessão Ordinária desta quarta-feira, 15, o Projeto de Lei nº 87/2021, de autoria do vereador. Conforme apurou o Portal Atitude, faltou a assessoria jurídica de gabinete do vereador o alertar que ele poderia sugerir o PL em forma de indicação e jamais enviar um Projeto de Lei que gere despesa para o município, com o agravante, pois trata-se de verba oriunda de recursos federais. “Tem cada coisa os vereadores querem passar, como estas matérias inconstitucionais e jogar para costas da Prefeita”, disse um dos seus colegas na Câmara.

Ao Portal Atitude, a secretária municipal da Educação, Amanda Costa, animou os professores diante a possibilidade do Poder Executivo enviar o PL para autorizar o pagamento do 14º aos docentes.

“Nós pedimos um estudo junto com o pessoal da contabilidade para visualizar dentro dos nossos recursos se há ou não esta viabilidade, mas ainda não temos a resposta”, disse a secretária.