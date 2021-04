No sábado, 10, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG), realizou em ambiente virtual, o 1º Encontro Pedagógico com Formação para Professores do ano letivo de 2021. Uma agenda de reuniões envolveu todas as escolas da rede com uma programação incluindo palestras, treinamento organizacional e discussões sobre temas relativos à pandemia da Covid-19.

Especialistas na área de psicologia abordaram temas como a ansiedade em tempo de pandemia e sobre como superar desafios e recuperar autoestima diante do quadro complicado da saúde pública mundial. Os princípios da educação inclusiva também estiveram em evidência no evento direcionado a professores que atuam da educação infantil ao ensino fundamental.

A atividade abriu os trabalhos do segundo bimestre na rede municipal de Educação de Gurupi, com dia letivo neste sábado e foi pano de fundo para as discussões do Projeto Político Pedagógico (PPP). “As escolas fizeram uma observação em cima de tudo que já foi desempenhado no primeiro bimestre, para desta forma, nos auxiliar com ações concretas, e assim, darmos continuidade ao nosso trabalho, agora no segundo bimestre que está se iniciando”, disse o diretor de gestão pedagógica Jônatas Barreto.

A organização do 1º Encontro Pedagógico com Formação para Professores ficou a cargo do Núcleo de Formação Continuada, implantado recentemente na SEMEG. Parte da programação teve início ainda na sexta-feira, 09 com uma palestra ministrada pela pedagoga, Zeli Aguiar que falou sobre a inteligência emocional no atual cenário. “Nosso objetivo não é só auxiliar professores, orientadores e supervisores nesse modelo de ensino remoto que estamos atuando, mas principalmente, superar os desafios emocionais advindos do atual quadro de Pandemia da Covid-19 que todos nós estamos enfrentando”, ressaltou Barreto.