A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte (Semece) de Cariri do Tocantins realizou entre os dias 03 e 05 de fevereiro, a disponibilização virtual do programa de formação continuada para os professores da rede municipal de ensino mediante tutoria do professor e escritor Dorcídio Ponciano.

Por Redação

Devido a pandemia de Covid-19, a Semece decidiu efetivar os encontros da formação continuada de forma remota por meio da plataforma virtual Google Meet, a fim de evitar aglomeração, bem como manter os professores protegidos de qualquer tipo de contato pessoal e evitar contaminação do Coronavírus.

Temas relacionados com as competências gerais, direitos de aprendizagem da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o ensino híbrido e remoto em época de pandemia foram abordados por Dorcídio, que também promoveu discussões sobre o papel do professor referente à melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) municipal.

De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Solange Santana, é essencial que todos os professores participem do programa de formação continuada.

“Nossos educadores são agentes fundamentais para a transformação de pessoas em nosso município, por isso é importante garantir periodicamente esses momentos de reciclagem profissional para todos”; destacou.