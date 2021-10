Com o tema: A Educação é a Ação mais Transformadora de Todas, a professora Osvaldina Lemos, conhecida como Dina, da Escola Municipal Elizeu de Carvalho, localizada no Setor Industrial de Gurupi-TO, teve a ideia de confeccionar brinquedos com materiais recicláveis para alegrar as criança de uma comunidade carente.

Por Wesley Silas

A entrega dos brinquedos aconteceram na sexta-feira, 08, e para confeccionar a professora Dina usou a criatividade utilizando materiais recicláveis como Cd’s, garrafas pet’s, folhas de revistas, tecido, entre outros materiais na confecção de brinquedos como: binóculo, peteca, dama, vai e vem, pega-vareta, bioloquê e boliche, tornando assim o Dia das Crianças uma data especial para todos, independentemente das condições financeiras.

Nova ação

Na terça-feira, 12, a partir das 15h:30 a Escola, por meio das voluntárias Creusa de Melo e Maria de Fátima estarão promovendo uma tarde e especial às crianças do setor Industrial recheada de lanche e atividades.