Com 16 anos de carreira, a professora vai aprofundar suas pesquisas na área da gestão e políticas da educação com a temática; Políticas Públicas Estado e Sociedade. A Prefeita Josi Nunes recebeu a servidora em seu gabinete e a parabenizou pela conquista.

Meire agradeceu pelo decreto da concessão da licença remunerada entregue a Prefeita. “Essa concessão é um grande marco na minha vida, é de um significado que me deixa sem palavras. Quero agradecer muito a Prefeita Josi Nunes que, enquanto professora, entendeu a importância dessa licença. Agradeço também a secretária Amanda que em muito contribuiu para que essa licença se concretizasse. O que resume esse momento é gratidão a Deus e a essas pessoas”, declarou emocionada a professora.

“É um fato inédito na rede e isso é muito gratificante para a gestão e para nossa Prefeita, que trabalha nessa visão humanizada, e com isso pudemos atender a requisição desta servidora. Agora, a professora vai poder fazer todo o seu curso com a licença remunerada, e no retorno, que possa nos trazer essa contrapartida da prestação do serviço ao município pelo dobro de tempo, dando esse retorno a toda comunidade escolar desse aprendizado”, disse Amanda Costa, secretária da educação de Gurupi.

Além da licença, outro ato da administração garantiu o amparo a servidora municipal como forma de incentivo. Apesar do afastamento, Meire segue como funcionária em exercício normal das atividades de trabalho e terá mantida a sua remuneração. Segundo Amanda Costa, este mérito da professora deve servir de inspiração para a capacitação técnica de outros profissionais.

Trajetória

Formada em Pedagogia em 2007, a professora entrou para a rede municipal de Gurupi em janeiro de 2018. Servidora de sala de aula por seis anos, Meire é uma estudiosa da arte da educação, já tem quatro pós-graduações, é Mestre em Educação pela Universidade Federal do Tocantins (PPGE/UFT). Todas as titulações são na área da gestão e políticas da educação.

É ainda especialista em Coordenação Pedagógica, Mídias na Educação pela UFT e Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO).