O Fórum de Estratégias Empresariais acontecerá às 17 horas desta terça-feira, 09, no auditório do Veneza Plaza Hotel em Gurupi e terá como palestrante Viviane De Paula.

por Wesley Silas

O Fórum será apresentado pela empresária, Viviane De Paula. Ela é administradora de empresas com MBA em Finanças, Master Coach e especialista em varejo com foco em atendimento e vendas.

De acordo com a empresária Keila Poletto, durante o Fórum serão discutidos os cenários econômicos antes e durante pandemia, retrospectiva do varejo nos últimos três anos, tendências do varejo 2021/2022 e A 4 ° Potência do negócio.

“O evento é para apenas 20 empresas por causa da pandemia, já que iremos respeitar o protocolo de combate a Covid-19. Todo o esforço é promover a discussão das tendências e oportunidades para o nosso comércio de forma profissional e inovadora”, explica Keila.