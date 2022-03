por Redação

A unidade fica localizada na Rua Daniela Oliveira Ribeiro, no bairro Alto da Boa Vista, e visa atender os setores que compõem a região Oeste da cidade. A unidade irá oferecer serviços e atendimento integral a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Segundo o vice-prefeito e secretário da pasta, Gleydson Nato, a ação visa ampliar os atendimentos, aproximando os serviços da comunidade, facilitando o acesso aos moradores da região. “A Gestão Josi Nunes e Gleydson Nato busca sempre aproximar os serviços da prefeitura do cidadão gurupiense. Com este novo CRAS, atenderemos milhares de famílias que moram do outro lado da BR-153 e que muitas vezes não tem condições de se deslocar até as outras unidades. É mais um compromisso que tínhamos que estará sendo cumprido”, disse.

O CRAS Alice Barbosa da Cruz será o terceiro em Gurupi. O município já conta com outras duas unidades, o CRAS Nezinho Guida, no bairro Vila Íris, e o CRAS do bairro Vila Nova, que atende famílias da região Norte da cidade.

Alice Barbosa da Cruz, uma mulher de grandes virtudes

Alice Barbosa da Cruz nasceu no dia 04 de agosto de 1934 no município de Pedro Afonso. No ano de 1954 seu esposo, Pedro Barbosa da Cruz saiu do distrito de Porto Real, em Pedro Afonso, com destino ao povoado de Gurupi, quando fazia parte do antigo norte de Goias.

No ano de 1957, Alice Barbosa da Cruz se casou com Pedro Barbosa da Cruz e mudaram, definitivamente, para Gurupi, onde tiveram 06 filhos numa época em que a cidade estava sendo desbravada pelos seus pioneiros, quando não tinha o básico para uma vida digna.

Em Gurupi, a casa que Alice e sua família moravam se tornou um local frequentado por pessoas de todas as classes sociais e refúgio para muitas famílias desassistidas pelo poder público e, muitos encontravam na sua generosidade, amparo para sustentar suas famílias. Sem contar os vários parentes que chegavam de outras regiões e eram recebidos e dividiam o lar por longo período, até conseguirem se estabelecer financeiramente.

Entre os muitos exemplos altruístas, há o caso em de um casal com seus 06 filhos que perdeu sua residência e tudo que tinham em um incêndio e encontraram apoio na família de Pedro e Alice para criar seus filhos.

Ao longo de sua vida deixou muitos outros exemplos moldados no princípio de fazer sempre o bem sem olhar a quem e, sempre seguiu os ensinamentos bíblicos ensinado por Jesus Cristo no livro de Mateus de não “tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens”.

Por se tratar de uma homenagem póstuma, não podemos deixar cair na vala do esquecimento que esta mãe e pioneira Alice deixou bons ensinamentos que não devem ser esquecidos, mas devem ser tomados para as nossas vidas. Entre eles, o amparo à família de sr. Aurélio que não teve opção e deixou sua família em Gurupi para tentar uma nova vida no Estado do Pará, época em que ela e seu esposo Pedro Barbosa da Cruz e seu sobrinho Valdenor Barbosa da Cruz, mesmo sem muitas condições financeiras, chegaram a avalizar um caminhão e pagar prestações, além de custear por mais de um ano o aluguel e alimento desta família. Esteve também presente na sustentação de outras famílias como a da dona Sabina quando chegaram da Ilha do Bananal desamparados e sem condições de sobrevivência. A casa estava sempre cheia e o pão era dividido.

Os exemplos mostram que Alice Barbosa da Cruz deixou uma história de uma mulher de valor instimável e levou em sua vida a verdadeira sabedoria humana e espiritual, assim como de paciência, honestidade, amizade e conselheira. Foi uma cidadã que dedicou a sua vida para o exercer, de fato, o verdadeiro amor ensinado por Jesus Cristo.

Como religiosa, sempre esteve presente participando do conhecido “círculo de oração” da Igreja Assembleia de Deus, ministério de Madureira, denominação em que ela e sua família foram pioneiros. Esteve sempre presente nos trabalhos sociais da igreja, ajudando as pessoas mais carentes e, até mesmo seus líderes, não só em orações; mas também em questões materiais, como ACONTECEU LOGO APÓS A CHEGADA NO PASTOR ABIGAIL CARLOS DE ALMEIDA no ano de 1983, QUANDO ELA realizou o sonho da esposa do pastor, Irmã Nair, que deixou de cozinhar em fogão de caipira após recebe de Alice Barbosa da Cruz e seu esposo Pedro Barbosa da Cruz seu primeiro fogão a gás com um botijão.

No final da década de 1980 ela começou a enfrentar a doença osteossarcoma (câncer nos ossos). Apesar de sentir as dores de seus ossos quebrarem, decorrente a doença, entre as quimioterapias e radioterapias nunca reclamou da vida e enfrentava as dores fortes com o poder de orações e lutou o bom combabate até o dia 02 de agosto de 1990, quando ela não resistiu e faleceu decorrente a doença e descansou nos Braços do Pai.

Ela deixou o esposo Pedro Barbosa da Cruz (in memorian) os filhos, Dilson Barbosa da Cruz (in memorian), Anísia Barbosa da Cruz, Levi Barbosa da Cruz, Vera Lúcia Barbosa da Cruz, Pedro Filho Barbosa da Cruz e Wesley Silas Barbosa da Cruz.