Share on Twitter

Share on Facebook

Gurupi vai ganhar mais um espaço para o comércio de rua com uma vasta variedade de produtos e serviços com a primeira edição da “Feira da Luz”, que acontece nesta sexta-feira, 12, a partir das 19 horas.

O evento será realizado na Praça do Centro Cultural Mauro Cunha e conta com apoio da Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. “É mais um empreendimento que vai acontecer visando fomentar a nossa economia e auxiliar no crescimento das vendas dos nossos pequenos e médios comerciantes e por isso nós não deixamos de apoiar naquilo que nós podemos”, afirmou o secretário.

A “Feira da Luz” terá a participação de cerca de 30 expositores. Entre os itens que serão comercializados tem roupas, calçados, artesanato, bijuterias, biojoias, produtos e serviços de beleza, perfumaria, além de uma praça de alimentação com muitas variedades.

“O maior objetivo da feira é apoiar o desenvolvimento econômico local, oportunizando a geração de trabalho e renda, principalmente para os micro empreendedores que buscam sustentar suas famílias após tantas perdas durante a pandemia, além de ser mais uma alternativa de compra para a população gurupiense”, frisou a turismóloga e coordenadora geral do evento, Luciana Mendes.

Segundo a organizadora da “Feira da Luz”, para ser expositor o comerciante precisa possuir CNPJ e barraca própria, que deverá ser padronizada de acordo com o planejamento do evento. A expectativa da organização é que a Feira seja permanente, acontecendo todas as sextas-feiras das 19h às 23h.

Quem desejar expor seus produtos e serviços pode entrar em contato com a coordenação do evento, pelo número (63) 9-9258-0909.