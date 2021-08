por Wesley Silas

Segundo o Integra Saúde do Governo do Tocantins, a média de vacinação dos 139 municípios do Tocantins com a primeira dose é de 50,82%, sendo que 18,74% da população já foi imunizada com a segunda dose e 1,87% foram vacinadas com dose única. Sendo assim 20,61% da População encontra-se totalmente imunizada (2ª Dose + Dose única). O Estado recebeu 1.522.710 doses, distribuiu 1.426.928 e as prefeituras aplicaram 1.135.813

A região de saúde da Ilha do Bananal é composta pelos municípios de Aliança do Tocantins, Alvorada, Araguaçu, Cariri do Tocantins, Crixás do Tocantins, Dueré, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Jaú do Tocantins, Palmeirópolis, Peixe, Sandolândia, Santa Rita do Tocantins, São Salvador do Tocantins, São Valério da Natividade, Sucupira e Talismã.

A CIR segue as diretrizes do Decreto nº 7.508, de 28 de junho 2011, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.

Confira as doses aplicadas nos municípios da região de saúde da Ilha do Bananal: