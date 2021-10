Por Ronaldo Teixeira

Um cardápio rico de sons, cores e cheiros. Assim será a primeira das quatro apresentações do “Feira e Cá – Keila Lipe Interpreta Sucessos da Música Popular Tocantinense nas Feiras de Palmas”, que será realizada de forma aberta e gratuita às 20h desta quinta-feira, dia 07 de outubro, na Feira da 112 Sul (1.106), da Capital. Projeto aprovado no Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), da Prefeitura Municipal de Palmas, via Fundação Cultural, contará com um repertório composto por grandes nomes da música popular do Tocantins, como Genésio Tocantins, Braguinha Barroso, Lucimar, Dorivã, dentre outros. Mais informações pelo telefone (63) 9 9230-3182 ou pelo e-mail [email protected]

As outras três apresentações – todas previstas para serem realizadas nesse mês de outubro – serão nas datas a seguir: dia 09, sábado, na Feira da 307 Norte; dia 15, sexta-feira, na Feira da 304 Sul; e dia 17, domingo, na Feira do Bosque.

O repertório é composto das seguintes músicas: Sucupira (Lucimar); Bossa Pra Graciosa (Luiz Teixeira); De Ponta Cabeça (Keila Lipe); Flauta de Taboca (Lucimar); Senzala (Lucimar); Cantador de Coração (Lucimar); Rezadô (Braguinha Barroso e Pompílio Diniz); Lua da Saudade (Genésio Tocantins); Feira de Cá (Dorivã, Paulo Albuquerque, Chico Chokolate, Antonio Roveroni e Ronaldo Teixeira); Interior (Lucimar); e Coco Livre (Genésio Tocantins).

Para Keila Lipe, o show está muito bem produzido e ensaiado e será uma grata surpresa para o público que frequenta as feiras e, claro, para os feirantes. “Quero convidar a todos os palmenses de todas as regiões da Capital, bem como nossos turistas, que venham curtir esses shows que foram produzidos com muito amor e carinho. Juntar música nas feiras de Palmas, além de uma alegria, é uma responsabilidade que cumprimos com imenso prazer, essa de levar a boa música tocantinense para locais tão culturais da nossa capital, que são as feiras livres”, ressaltou a cantora.

Em cada um dos shows, a cantora Keila Lipe será acompanhada de uma banda que tem a seguinte composição: Lucimar – violão e direção musical; Tarcísio Vaz – teclados; Enivaldo Viana – contrabaixo; Diego Cardoso – bateria; e Ruiter Castro – percussão. A produção artística é de Marcelo Sousa.

Sobre o Projeto

O projeto “Feira de Cá…” tem como objetivo levar lazer, entretenimento e cultura aos feirantes e aos usuários das feiras populares de Palmas, por meio da realização de shows musicais itinerantes e gratuitos da cantora e intérprete Keila Lipe e Banda, com um repertório musical genuinamente tocantinense.

Keila Lipe

Cantora e intérprete, Keila Lipe atua no mercado musical tocantinense há mais de 20 anos com apresentações em shows e premiações em vários festivais. Possui um CD gravado: “keilalipe.com/luizteixeira” de autoria e produção do compositor Luiz Teixeira. Participou de várias coletâneas e projetos com artistas como Lucimar Pereira, Genésio Tocantins, Juraildes da Cruz, Braguinha Barroso, dentre outros. Com um repertório eclético, sua prioridade é a MPB e a música regional. Como uma representante legítima da MPB, participou do evento internacional “Ano do Brasil na França”, em Paris, em 2005. Atua na noite palmense cantando nos melhores bares da Capital e em eventos institucionais.

Promic

O Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), fomenta, por meio de edital, projetos artísticos, culturais e de cidadania com recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, da Prefeitura Municipal de Palmas, por meio da Fundação Cultural de Palmas. O Promic tem como objetivo fomentar, incentivar, valorizar, estimular, fortalecer, capacitar e difundir bens e serviços culturais em Palmas, patrocinando por meio de seleção pública, projetos que buscam realizar pesquisas, criação, produção e circulação de trabalhos culturais e artísticos.

Serviço

