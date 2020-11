Prestação de contas | Padre Gleibson prepara para entregar gestão em meio a um canteiro de obras

Falta pouco mais de um mês para o prefeito Padre Gleibson Moreira, em Dianópolis, no Sudeste do estado, deixar o mandato que assumiu em 2017. E o que se vê é uma cidade melhor, uma cidade com mais qualidade de vida para os dianopolinos.

por Redação

Nos últimos anos o prefeito transformou a cidade em um canteiro de obras, com pavimentação de Ruas e Avenidas, construção de Postos de Saúde, Reforma e revitalização das demais Unidades de Saúde do município, assim como das unidades escolares da zona urbana e rural.

Um prefeito que mudou a cara da Terra das Dianas. Outro ponto positivo da gestão do Padre Gleibson, é a revitalização e reforma das Praças da cidade, a exemplo da Praça da Capelinha, que é o cartão postal da cidade, que traz em sua história a marca da luta do povo dianopolino.

Além disso, o prefeito reformou e revitalizou a Praça Central Liberato Póvoa. Na manhã de ontem iniciou a obra de reforma da Praça da Liberdade no setor Bela Vista e nesta manhã, 20, deu início a reforma e revitalização da Praça Salvador Valente, também no Bela Vista.

Em quatro anos de gestão, o prefeito Padre Gleibson, que por decisão pessoal, não disputou reeleição, diante do desejo de retomar os trabalhos pastorais, entrega para aos dianopolinos no dia 31 de dezembro uma cidade melhor, com salários dos servidores em dia, com pagamento de fornecedores em dia, com mais saúde, mais educação, mais assistência e um município mais humano.

“Meu coração é só gratidão. Dei minha contribuição como gestor público do nosso município. Dianópolis avançou muito e isso é o que sempre nos motivou, oferecer uma cidade melhor para a nossa gente. Deus sempre me honrou. Tivemos dificuldades, encontramos um município cheio de dívidas e sucateado. Organizamos a casa e hoje a população colhe os frutos do nosso compromisso. A mudança está aí. Vamos entregar uma cidade melhor e uma gestão com todos os compromissos em dias. Isso é eficiência naquilo que nos propomos ao longo destes quatro anos. Retorno para a vida pastoral com o coração em paz e a sensação de dever cumprido”, frisou.