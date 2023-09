Por Texto: Wpresley Jorge

Sete estados da região Norte do Brasil estão participando em Manaus, capital do Amazonas, da Oficina Regional de Formação para organização da produção e aceso a mercados por parte dos agricultores familiares.

O evento acontece entre os dias 12 e 13 de setembro com o eixo temático “Organização social, produtiva e ambiental”, e tem o objetivo de lutar pela alimentação saudável e vida digna no campo.

Representando o Estado do Tocantins está a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Formoso do Araguaia, Jucilene Almeida Dias. Este sindicato abrange ainda os municípios de Gurupi, Dueré e cariri do Tocantins.