Por Wesley Silas

Em resposta a manifestação de parte dos servidores municipais aposentados do município de Formoso, o Presidente do Formoso Prev, João Luiz Bonanza, publicou um vídeo tranquilizando e garantiu que até o dia 30 irá quitar o pagamento. “Nós temos hoje 25% da nossa folha que realmente está em atraso do mês de julho, mas que será sando agora no dia 30 de agosto”, disse. Ele culpou a gestão anterior por deixar o instituto com R$ 30 milhões em dívidas e “sem nenhum real em caixa”.

Confira a fala do presidente:

