Por Redação

Com unidades no Tocantins desde 2012, o Sabin Medicina Diagnóstica tem uma trajetória de 38 anos de história, desde que a primeira unidade foi aberta em Brasília até a empresa com atuação em 12 estados além do Distrito Federal. Para crescer e atuar nas cinco regiões do país, a empresa passou por mudanças que reforçaram ainda mais seus valores de credibilidade, qualidade, simplicidade, respeito à vida, responsabilidade socioambiental e ética.

Uma das fundadoras, a empresária Janete Vaz, esteve em Palmas, no último dia 26, para se reunir com os colaboradores e reforçar o propósito da empresa de “inspirar pessoas a cuidar de pessoas”. Atualmente, ela preside o Conselho de Administração do Grupo Sabin. O órgão foi criado há 10 anos, quando a governança corporativa da empresa foi implementada e se iniciou a expansão da empresa.

Desde então, a organização fundada junto com a sócia e atual vice-presidente do Conselho, Sandra Soares Costa, foi estruturada para dar suporte à expansão dos negócios pelo país. Hoje, além das 324 unidades em mais de 70 cidades, o Grupo Sabin atua por meio da plataforma integradora de serviços de saúde, Rita Saúde, e da Atenção Primária em Saúde, com a Amparo Saúde.

“O Sabin foi construído, ao longo dos anos, a partir da soma de valores que agregam família e empreendedorismo. É parte da cultura da empresa fomentar o respeito às diferenças e promover discussões capazes de superar preconceitos e crenças limitantes”, afirmou ao contar a trajetória da empresa.

“Uma empresa é uma instituição sistêmica. Conquistamos resultados porque buscamos alinhar diferentes vertentes para o bom funcionamento do negócio: processos, produtos, inovação, transformação digital e humanização, entre outros. Mas, as pessoas devem estar no centro da atenção. Isto porque processos e produtos envolvem pessoas e pessoas felizes produzem mais no trabalho e cliente feliz é sinal de um atendimento feliz”, concluiu.