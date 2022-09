Share on Twitter

Por Wesley Silas

Durante a abertura do IV Fórum Nacional de Instituições de Ensino Superiores Municipais – ANIMES, o presidente da Fundação UnirG, Thiago Pinheiro e a reitora da UnirG, Sara Falcão comentaram sobre os desafios das instituições Superiores Municipais que são entidades jurídicas de direito privado sem fins lucrativos no evento que reuniu parte das 72 Instituições Municipais de Ensino no Brasil que garantem o o acesso ao ensino superior a mais de 120 mil alunos em todo país.