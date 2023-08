Por Wesley Silas

Segundo a prefeita Josi Nunes a Facchini S.A. pretende iniciar em Gurupi com uma montadora e em seguida irá aumentar seus investimentos com a implantação de uma grande fábrica numa área de 150 mil m².

Fundada em 1950 e a Facchini S.A possui 10 fábricas com linhas integradas, 29 distribuidores e 09 distribuidores no exterior.

“A Facchini S.A. é a 3ª maior do Brasil e da América do Sul e a 8ª do mundo de fabricação de todos os tipos de carrocerias. Estamos aqui em São José do Rio Preto, mas eles têm uma fábrica maior em Mirassol, que fica próximo daqui onde eles estão ampliando. Estão expandindo para outras em outras regiões, inclusive uma em Luiz Eduardo Magalhães (BA), disse prefeita.