Por Redação

Criada no século XIX, Porto Nacional está entre os Municípios mais longevos do Tocantins, ao lado de Natividade, Pedro Afonso, Paranã, Dianópolis, entre outros. O Município está em grupo das cinco maiores cidades do Estado, tanto em economia, quanto população, e faz parte da região Metropolitana de Palmas.

“As cidades históricas transmitem identidade e caracterizam nossa cultura, além de simbolizar a história da nossa Nação, e os diferentes ciclos econômicos e as transformações sociais e culturais que passaram o Brasil”, diz o presidente da ATM, que elogiou o desenvolvimento de Porto Nacional nos últimos anos.

A Prefeitura de Porto Nacional está promovendo uma série de atividades em comemoração ao aniversário do Município, como alvoradas com a Banda da Guarda Municipal Mestre Adelino, em pontos da cidade, além de Missa em Ação de Graças pelo aniversário e atividades culturais.

Além do prefeito de Talismã, participaram também das festividades o prefeito Ronivon (Porto Nacional), Celso Morais (Paraíso do Tocantins), e Kléber Rodrigues (Ponte Alta do Tocantins)