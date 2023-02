por Redação

O presidente da Agência de Turismo de Palmas (Agtur), Tom Lyra, esteve na Assembleia Legislativa (AL), na amanhã desta quarta-feira, 15, para fazer o convite, pessoalmente, em nome da prefeita Cinthia Ribeiro, para os eventos que a Prefeitura de Palmas realizará no período de Carnaval, de 17 a 21 de fevereiro. Tom Lyra foi recebido pelo presidente da AL, deputado Amélio Cayres, em seu gabinete, acompanhado do deputado Eduardo Mantoan. Ele apresentou detalhes da programação e dos investimentos do Município no Capital da Fé e no Carnaval de Taquaruçu, além do apoio do poder público municipal aos blocos de rua, por meio de edital da Fundação Cultural de Palmas (FCP).

“Foram dois anos sem o Capital da Fé, por causa da pandemia. Então, a expectativa em torno do evento este ano é grande. A prefeita Cinthia Ribeiro determinou à Agtur que o evento em 2023 seja um marco, uma grandiosa festa para celebrar a fé cristã. E não estamos medindo esforços para realizar a missão. Quem comparecer ao Capital da Fé, na grande estrutura que está sendo montada no Estádio Nilton Santos, participará de noites de glorificação em forma de música”, explicou Tom Lyra. Serão cinco noites dedicadas a momentos de adoração e agradecimento a Deus pelo dom da vida, embalados por artistas renomados do mundo gospel e da música católica.

Tradição

Além de realizar um dos maiores eventos religiosos do Norte do Brasil, a Prefeitura de Palmas também incentiva e valoriza a festa tradicional carnavalesca, que tem seu berço no Distrito de Taquaruçu. Lá também está sendo montada uma estrutura com palco, circuito da folia e uma decoração de encher os olhos. Grupos artísticos locais farão cortejos e concentrações com várias brincadeiras. “Em Taquaruçu, a prefeita Cinthia também determinou que a Agtur realizasse uma festa inesquecível para as famílias, jovens e crianças, com a marca da cultural local”, diz Tom Lyra.

Coube ao deputado Eduardo Mantoan estender o convite da prefeita Cinthia Ribeiro a todos aos pares, logo na abertura da sessão legislativa desta quarta-feira. “Eu quero nesta oportunidade convidar todos os palmenses e tocantinenses, para mais uma edição do Capital da Fé, que é um evento tradicional, consolidado, que faz parte do calendário oficial da nossa Capital e acontece de 17 a 21 de fevereiro”, disse o deputado, lembrando que mais de 180 mil pessoas passaram pelo último evento realizado antes da pandemia, em 2020.