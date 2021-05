por Wesley Silas

O mês de maio começou com restrições ao comércio e com 1.609 casos ativos de Covid-19, 181 óbitos. No dia 10, quando foi publicado o Decreto com flexibilização da abertura do comércio o número de pessoas contaminadas caiu para 339, passou os dias o número de pessoas contaminadas voltou a crescer e neste sábado, 23, o Boletim Epidemiológico apontou 775 pessoas contaminadas e 199 óbitos – número crescente paralelo aos flagrantes de festas clandestinas como aconteceu neste final de semana no mesmo dia em que 26 pessoas lutam para sobreviver na UTI-Covid do Hospital Regional de Gurupi e o comércio começa a recuperar prejuízos causado pelo abre e fecha determinados em Decretos publicados desde o início de 2020.

A oscilação nos números de casos da Covid-19, preocupa os comerciantes. Na semana passada, a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) publicou uma nota alertando a população e empresários sobre importância de manter os cuidados preventivos em combate ao coronavírus.

Por sua vez, o presidente da ACIG, Jair Sakai comentou neste domingo, 23, ao Portal Atitude sobre a preocupação do risco de uma terceira onda da Covid-19 em Gurupi.

“Barra do Garça (MT) já enfrenta a terceira […] E para piorar o quadro ainda mais, houve atraso na produção e consequentemente o cronograma da vacinação irá sofrer atraso. Não é hora de aglomerações. É momento de continuarmos tomando os cuidados para que não seja mais necessário endurecimento das medidas de combate ao contágio da Covid. É momento de aumentarmos os cuidados para que não seja necessárias futuras medidas restritivas ao funcionamento do comércio”, disse Sakai.

Ele mostrou ainda preocupação com a postagem da prefeita Josi Nunes em seu twitter quando ela mostrou preocupação com o crescimento de festas clandestinas e aumento de novos casos da Covid-19.