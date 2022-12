Por Redação

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins (COSEMS-TO) premiou na última quinta-feira, 08, as 25 Secretarias tocantinenses com o “Prêmio COSEMS-TO de Gestão em Saúde”. O critério para a escolha foram as melhores notas nos indicadores do Previne Brasil do Segundo Quadrimestre de 2022. Instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, o novo modelo de financiamento altera as formas de repasse das transferências para os municípios. O número 25 de premiações escolhido, representa a idade do COSEMS Tocantins.

Na ocasião, também foi realizado o Encontro Anual de Gestores do ano de 2022. De acordo com o Presidente do COSEMS-TO, Rondinelly Souza, é muito importante reconhecer as boas práticas de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele destacou ainda a necessidade de reforçar a importância de indicadores, como o Previne Brasil, para garantir maior repasse para as gestões.

“Quero parabenizar, além das 25 Secretarias que foram premiadas, todas as demais Gestões de Saúde dos municípios. Sei que cada uma tem se esforçado bastante para garantir atendimento de qualidade na ponta. Ano após ano o COSEMS-TO também tem se fortalecido e reforçado seu papel de destaque no que diz respeito ao SUS. Temos feito ainda, um trabalho incansável junto das Secretarias para fortalecer cada vez o Previne Brasil. Com isso, temos fomentado o aumento de acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre a população e a equipe de saúde. O prêmio entregue só vem a fortalecer a importância de bons indicadores”, destacou.

As Secretarias Municipais de Saúde de Monte Santo, Nova Rosalândia, Novo Alegre e Santa Rita do Tocantins ficaram empatadas em 1º lugar, pois ambas as Gestões alcançaram Nota 10 nos indicadores do Previne Brasil do Segundo Quadrimestre de 2022. Confira o ranking das Gestões de Saúde vencedoras: