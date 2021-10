Por Redação

O projeto realizado por meio das secretarias municipais da Educação, de Juventude e Esportes e de Cultura e Turismo, e apoio das demais secretarias e órgãos municipais, teve início na tarde do último sábado (09), no Povoado Trevo da Praia, localizado a 70 km do centro da cidade. As crianças do povoado compareceram em peso no evento e superaram as expectativas da organização.

Agora será a vez de celebrar a data na Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha, e a Prefeitura de Gurupi preparou uma programação caprichada para a criançada gurupiense. O evento contará com brinquedos infláveis, pula-pula, pipoca, algodão doce, cachorro quente, distribuição de brinquedos, além de apresentações teatrais, pintura corporal e outras intervenções artísticas.

Corrida

Na programação também acontecerá a 1ª Corrida Mirim Prefeitura/Sesi. A competição será dividida em três categorias: 7 e 8 anos; 9 e 10 anos; e 11 e 12 anos, com premiação para os 1º, 2º e 3º lugares.

A organização explica que as crianças que quiserem participar poderão se inscrever no local, a partir das 7h .

O percurso a ser feito será de 400 metros em volta da Praça, com toda a segurança.

O evento conta com a parceria do Sesi, Sesc, UnirG, UAB (União das Associações de Bairros) e Câmara de Vereadores.

Atividades culturais

A Casa de Cultura Maestro Othonio Benvenuto – UnirG – realizará apresentações artísticas no Palco Externo.

Coreografias:

1- Bailarina de Fita (Professoras Kamyla Moreira e Rafaela Alves)

2- Ôh bebê (Professoras Kamyla Moreira e Rafaela Alves)

3- Ding Dim (Professoras Kamyla Moreira e Rafaela Alves)

4- Street Dance (Professor Eberson Gomes)

Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT)

Apresentações Artísticas no Palco Externo:

1- Aquecimento das Crianças (Professora Nathiele Xavier)

2- Dança do Canguru (Professora Nathiele Xavier)

3- Dança Urbana (Professora Amanda Caroline)

Atividade na tenda:

Oficina de Pintura no Gesso (Professores Adrianne Lima e Leonardo Alves)

Parceiros

A prefeitura conta com o apoio de parceiros para a realização do evento, entre os quais, a Universidade UnirG; União das Associações de Bairros de Gurupi – UAB; Câmara de Vereadores de Gurupi; Associação Comercial e Industrial de Gurupi – Acig; Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi – CDL; Sesi; Federação do Comércio do Estado do Tocantins – Fecomércio; Corpo de Bombeiros e Governo do Tocantins