por redação

Com o objetivo de promover um momento comemorativo ao Dia das Mães, que este ano foi celebrado oficialmente no domingo, dia 14 de maio, a Prefeitura de Cariri do Tocantins realizou no último sábado, 13/05, uma cerimônia para festejar a data com uma programação especial às mães caririenses.

A comemoração aconteceu no salão de eventos do Balneário Municipal Clarinda Francisca Almeida e Silva, com exibição de dança do balé infantil do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), assim como dinâmicas interativas entre as mães e homenagens apresentadas pelas crianças e estudantes da Rede Municipal de Ensino.

Participaram da programação, o prefeito Júnior Marajó, juntamente com o vereador presidente da Câmara Legislativa Municipal, Elton Moreira e alguns vereadores, além da presença dos deputados estaduais, Eduardo Fortes e Gutierres Torquato, que compareceram ao local para prestigiar o evento.

Durante a programação comemorativa, houve apresentação de show ao vivo da banda Tri Show e entrega de brindes simbólicos a todas as mães presentes no local, que também tiveram a oportunidade de concorrer a sorteios para recebimento de diversos prêmios, como móveis, eletrodomésticos, dentre outros.

Na oportunidade, o prefeito Júnior Marajó comentou que como representante do município, é uma honra ter a oportunidade de comemorar mais um Dia das Mães por meio de um evento que foi planejado com toda dedicação, a fim de oferecer às mães caririenses, um momento inesquecível.